اليسير: أردوغان يتعامل مع ليبيا كأنها كعكة.. وبرلين 2 لن يقدم جديدا

اتهم عضو المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، عبد المنعم اليسير، تركيا بأنها تتعامل مع القضية الليبية ككعكة ينبغي ابتلاعها بأكملها، رافضاً «التعويل الآمال التي يعلقها البعض على مؤتمر برلين 2.

اليسير، وفي تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، قال: “لو صدقت نيات رعاة المؤتمر لَعَمدوا من البداية إلى الضغط وترحيل القوات الأجنبية عن أراضينا وفي مقدمتها القوات التركية ومَن جلبوهم معهم من مرتزقة، بدلاً من عقد المؤتمرات المتتالية بلا جدوى”.

ولفت إلى أن “ما يحدث حالياً هو إدارة صراع ومفاوضات وصفقات مصالح بين الدول الغربية وتركيا، هم يحاولون انتزاع المزايا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أماكن أخرى مقابل إطلاق يده في ليبيا بلا مضايقات”.

واختتم: “لقد سلّموا واقتنعوا بالرسائل التي روّجها أردوغان حول أن ليبيا قد باتت مستعمرة لبلاده، وأنه بات على الجميع التعايش وتقبُّل بقاء قواته هناك، والقبول ببعض الفوائد، وضمان الحفاظ على مصالحهم، وهذا ما أقنع به الإدارة الأميركية الجديدة”.

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