«العبانى»: سنشارك بوفد برلمانى في «برلين 2».. وشعبنا بلغ سن الرشد

شدد عضو مجلس النواب، محمد عامر العباني، على ضرورة مشاركة وفد برلماني في أعمال مؤتمر برلين 2 المقبل، والذي من المقرر أن تشارك به حكومة الوحدة الوطنية .

وأضاف العبانى، فى تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″:” شعبنا بلغ سن الرشد ولا يجوز فرض الولاية عليه وتغييب إرادته بما سيُطرح من حلول ومقترحات، ولذا لا بد من مشاركة وفد يمثل السلطة الشرعية المنتخبة من كل الليبيين”.

واختتم قائلا:” الليبيون مطالبهم محددة وهي: إجلاء القوات الأجنبية، وطرد المرتزقة، وحل المليشيات ونزع سلاحها، وإجراء انتخابات نزيهة في موعدها المقرر، ولكونهم أكثر طرف عانى واكتوى بنيران الآثار السلبية لكل هذه الأوضاع فقد تكون لديهم رؤى جدية مقارنةً بالجميع فيما سيُطرح من مقترحات وخطط للحل “.