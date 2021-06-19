سلاح الجو يشن سلسلة ضربات عنيفة على وديان وكهوف بجبال الهروج يتمركز بها عناصر تنظيم داعش الإرهابي

شن سلاح الجو الليبي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم السبت، سلسلة ضربات عنيفة على وديان وكهوف بجبال الهروج جنوب ليبيا يتمركز بها عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

هذه الضربات، تأتي ضمن العملية العسكرية التي أعلنت عن انطلاقها القيادة العامة لتطهير الجنوب من التنظيمات الإرهابية التي تتخذ من جنوب ليبيا وكراً لها لتهديد الأمن في ليبيا و لدول الجوار.

والخميس الماضي، أعلن الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري، إنطلاق عملية عسكرية واسعة في الجنوب الغربي ضد تنظيم داعش.

اللواء المسماري، وفي بيانه الذي اطلعت عليه قناتنا، قال: “نظراَ لتصعيد العصابات التكفيرية للعمليات الإرهابية في الجنوب الغربي واستهدافها بسيارة مفخخة لموقع أمني وعسكري ورصد تحركاتهم من قبل الاستخبارات العسكرية وجهت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وحدات من كتائب المشاة بالتوجه للمنطقة لدعم غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي وذلك لتعقب الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس النهب والسرقة والتخريب والتهريب بأنواعه”.

وتابع: “وهذه العملية تأتي في إطار تنفيذ المهام والواجبات المناطة بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في المحافظة على أمن الوطن وسلامة المواطن واجتثاث الإرهاب وقطع دابر كل من تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وكرامة الليبيين. والله الموفق صدر في بنغازي بتاريخ الخميس 17 /6/ 2021”.

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