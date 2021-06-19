العباني: لا بد من مشاركة وفد يمثل السلطة الشرعية المنتخبة من كل الليبيين في مؤتمر برلين 2

طالب عضو مجلس النواب، محمد العباني، بضرورة مشاركة وفد برلماني في أعمال مؤتمر برلين 2، والذي من المقرر أن تشارك به حكومة الوحدة الوطنية.

العباني، وفي تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، قال: أن “شعبنا بلغ سن الرشد ولا يجوز فرض الولاية عليه وتغييب إرادته بما سيُطرح من حلول ومقترحات، ولذا لا بد من مشاركة وفد يمثل السلطة الشرعية المنتخبة من كل الليبيين”.

وأضاف: “الليبيون مطالبهم محددة وهي: إجلاء القوات الأجنبية، وطرد المرتزقة، وحل الميلشيات ونزع سلاحها، وإجراء انتخابات نزيهة في موعدها المقرر، ولكونهم أكثر طرف عانى واكتوى بنيران الآثار السلبية لكل هذه الأوضاع فقد تكون لديهم رؤى جدية مقارنةً بالجميع فيما سيُطرح من مقترحات وخطط للحل”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

