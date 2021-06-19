الدبيبة يعين أحد قادة المليشيات وكيلا لوزارة العدل للشؤون الشرطية والقضائية

أصدر عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، القرار رقم 147 لسنة 2021 ويقضى بتعيين علي محمد محمد اشتيوي وكيلا لوزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية.

وعلي شتوي الشهير بـ”السريعة”، هو أحد قادة مليشيات بركان الغضب وكان آمرا لما يسمى محور وادي الربيع فى حرب البركان ضد قوات الجيش الوطني الليبي.

وخلال حرب الجيش الوطني الليبي لطرد الجماعات الإرهابية والمليشيات من الغرب، كان يعقد مجموعة من قادة البركان عدة اجتماعات يترأسها آمر محور وادي الربيع على اشتيوي ، الشهير بـ”السريعة”، وعدد من قادة المليشيات الميدانية رشيد الاسطى و والقائد الميداني عبد الله قدح والقائد الكبير سالم المحيشي ( كويستو ) غيرهم من قادة المليشيات مثل يوسف لأمين

وكان آمر ما يسمى محور النهر بوادي الربيع على اشتيوي، يقود عمليات ضد الجيش الوطني الليبي، عبر غرفة عمليات ميدانية، حيث كان ينظم قوات لمهاجمة قوات الجيش في محاور وادي الربيع وعين زارة والسواني وصلاح الدين، في محاولة لصد تقدمهم خاصة عقب قصف مليشيات في معيتيقة .