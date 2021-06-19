كيم جونغ أون للرئيس الأمريكي: مستعدون للمواجهة

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن على بلاده الاستعداد “لحوار أو مواجهة” مع الولايات المتحدة، مؤكدا أهمية الاستعداد “للمواجهة بشكل خاص”.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلق فيها كيم على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكانت كوريا الشمالية قد عبرت عن ازدرائها لجهود الحكومة الأمريكية لتأسيس صلات دبلوماسية.

وتحدث كيم في اجتماع لقادة بارزين في بيونغيانغ، حيث بدأت اجتماعات اللجنة المركزية لحزب العمال في كوريا الشمالية هذا الأسبوع. وقال كيم إن على بلاده أن تكون جاهزة للمواجهة لحماية كرامة الدولة ومصالحها في الاستقلال والتطور، وضمان بيئة سلمية والأمن لبلاده، وفقا لبيان نشرته وكالة أنباء كوريا الشمالية.

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