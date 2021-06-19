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«النعاس»: «حفتر وجيشه» أكبر أكذوبة في تاريخ ليبيا

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمد بشير النعاس، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، إن: “حفتر وجيشه يمثلان أكبر أكذوبة فى تاريخ ليبيا، وأحقر شيء يمكن أن يتصوره الخيال” وفق زعمه.

أضاف “النعاس” في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”: “الضخامة الحفترية، جيش حفتر يجرى مناورة ضخمة، جيش حفتر يرسل أرتالا صخمة إلى الجنوب، جيش حفتر حقق انتصارات ضخمة ضد الإرهاب” على حد قوله.

وواصل قائلاً: “جيش حفتر خاض معارك (ضخمة) ضد الإخوان والتكفيريين والخوارج، المشير الركن خليفه بلقاسم حفتر هو الذى أنشأ الجيش الليبى الوطنى (الضخم) الذى يعتبر الجيش رقم 9 فى العالم، وفى واقع الأمر فإن حفتر وجيشه يمثلان أكبر أكذوبة فى تاريخ ليبيا، وأحقر شيء يمكن أن يتصوره الخيال”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • هههههههه…..هذا الخبير العظيم والمحلل العسكري الاستراتيجي وحسب القوائم الرسمية لاسماء افراد قوات الشعب المسلح ايام الطاغية فأن السيد /النعاس …مهنته (( نجار))…؟؟!!!! ولان مهازل ثورة التكبير كثيرة وعديدة فقد أخرجت لنا امثال هؤلاء من قادة عسكريين وخبراء وقادة احزاب ومنظمات وسفراء ورجال اعمال يمتلكون المولات وشركات طيران وقصور ومزارع و مدراء كبار وهم في الاصل خريجي سجون ومتعاطيين للمخدرات ومنهم سواقين حافلات وفنيين تصليح تلفاز وميكانيكية سيارات !!!!! يا نعاس اذهب أنعس و نام في منزلك أشرف لك بدلا من تصريحاتك الهزيلة المضحكة التي لا يصدقها حتي مجنون …!!!

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  • احقر كلب مسعور هو انت يانعاس فانت محتاس اليس اللياس وغطى الطزطوزة قبل ماتنام وتحلم احلام مزعجة لك ولااخوانك من المساطيل .
    فتقييم الجيوش من شأن الخبراء العسكريين الصاحيين ورسالة الجيش الوطنى وصلت لاسيادك ولهذا ارسل اكار الحمار سرا الى المطار وعامل حريم السلطان باحتقار فراينا الحداد يدخل مطار معتيقة بتصريح من الاتراك يامتناك بينما رفض جويلى الذهاب ياكلاب لانها لاى عسكرى عنده ذرة شرف جاتكم القرف .
    اما قائد الجيش الوطنى فيقف كالاسد مرفوع الرأس يستعرض اسود الشعب الليبى المسلح ماهذا المشهد العظيم فى ظل حظر السلاح عن الجيش الليبى كيف استطاع المشير ان يحرك كل هذه القوات من مواقعها فى كافة اتحاء ليبيا لتتجمع كلها فى مكان واحد لتستمع الى خطاب قائدها العظيم ثم تنصرف الى وحداتها مرة اخرى مما يؤكد كامل جهوزيتها لحماية الوطن ولهذا راينا هزيان الجرذان فى كل مكان فهى تعيش فى رعب الان خوفا من رحيل مرتزقة اردوغان لتصبح فى قبضة الجيش الوطنى خاصة فى ظل تطورات اقليمية لصالح الجيش الوطنى وضد مصالح الخوان حيث تقارب قطرى مع مصر وتودد تركيا لمصر التى تضع شروط يجب تنفيذها فتركيا هى التى تحتاج لمصر لانقاذها من عزلتها وقطر تحتاج مصر وهى مقدمة على تنظيم كأس العالم بما لديها من خبرات فى مجال الانشاءات السريعة .
    وراينا بالامس لقاء رئيس المخابرات المصرية بالمشير وتاكيده على دعم مصر للجيش الوطتى الليبى .
    انتهى الدرس يانعاس اصحى والبس اللباس فقريبا سيسلمك اردوغان قربان للمشير لتنال الجزاء المناسب ياحقير انت وامثالك من الصراصير انظر الى اخوانك فى مصر البلتاجى وصفوت ححازى فى انتظار المشنقة عن جرائمهم فى رابعة هل نفعهم اردوغان صاحب علامة رابعة .
    سكر فمه ولم يتغوه بكلمة عندما صدر الحكم باعدام دستة جرذان فالخوان الان فى خبر كان وجيش المشير قادر على التحرير وتطهير ليبيا من الصراصير

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