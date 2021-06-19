«النعاس»: «حفتر وجيشه» أكبر أكذوبة في تاريخ ليبيا

قال محمد بشير النعاس، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، إن: “حفتر وجيشه يمثلان أكبر أكذوبة فى تاريخ ليبيا، وأحقر شيء يمكن أن يتصوره الخيال” وفق زعمه.

أضاف “النعاس” في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”: “الضخامة الحفترية، جيش حفتر يجرى مناورة ضخمة، جيش حفتر يرسل أرتالا صخمة إلى الجنوب، جيش حفتر حقق انتصارات ضخمة ضد الإرهاب” على حد قوله.

وواصل قائلاً: “جيش حفتر خاض معارك (ضخمة) ضد الإخوان والتكفيريين والخوارج، المشير الركن خليفه بلقاسم حفتر هو الذى أنشأ الجيش الليبى الوطنى (الضخم) الذى يعتبر الجيش رقم 9 فى العالم، وفى واقع الأمر فإن حفتر وجيشه يمثلان أكبر أكذوبة فى تاريخ ليبيا، وأحقر شيء يمكن أن يتصوره الخيال”.