طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 19 يونيو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 19 يونيو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة فتشهد مناطق غرب ليبيا ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، بينما تبقى الحرارة معتدلة على مناطق الشمال الشرقي .

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء صافية .

• الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة على الساحل هذا اليوم ، و جنوبية شرقية خفيفة السرعة على الدواخل وتشمل يوم الغد اغلب المناطق .

• درجات الحرارة القصوى: مابين (32- 36) مْ على الساحل، ومابين (37- 41) مْ على الدواخل.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على الجبل الأخضر.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 31) مْ وتصل إلى (36) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية .

• الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38- 44) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 40) مْ .

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:17).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:58).

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي