مدافعاً عن قنوات الإخوان.. الدرقاش: الإعلامي المؤدلج لا يمارس الخداع

دافع الناشط السياسي من مصراتة والمقرب من المفتي المعزول، مروان الدرقاش، عن الإعلاميين المؤيدين للإخوان وجميع الإعلاميين الذين لديهم أجندات مخصوصة واصفا إياهم بالإعلام المؤدلج والذين لا يوجد خوف منهم.

وقال «الدرقاش»، في تدوينة له عبر فيسبوك «الخوف ليس من الإعلامي المؤلدج فمهما اختلفت مع أيدولوجيته فهو واضحٌ أمامك لا يمارس الخداع».

وأضاف الناشط المؤيد لتنظيم الإخوان الإرهابي، «لكن الإعلامي الذي يدعي عدم الانتماء لأيدولوجيةٍ ما، هو في العادة إعلامي مرتزق، أيدولوجيته المال».

وتابع أن الإعلامي الذي يدعي عدم الانتماء لأيدولوجيةٍ «يميل حيث يميل من يغدق عليه، ويؤجر قلمه ولسانه لم يدفع أكثر، إنهم مرتزقة الإعلام كما للحروب مرتزقة وأثرهم وبلاؤهم أشد وأنكى».