«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ في الحرارة غرباً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا على مناطق غرب ليبيا اليوم السبت؛ بينما تبقى الحرارة معتدلة على مناطق الشمال الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة:

– السماء صافية .

– الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة على الساحل اليوم، وجنوبية شرقية خفيفة السرعة على الدواخل اليوم وغدا الأحد غالب المناطق.

– درجات الحرارة القصوى مابين 32 و36 درجة على الساحل، ومابين 37 و41 درجة على الدواخل.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على الجبل الأخضر.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 25 و31درجة، وتصل إلى 36 درجة على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

– السماء صافية.

– الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 38 و 44 درجة.

الكفرة- السرير- تازربو:

– السماء صافية.

– الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 38 و40 درجة.

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