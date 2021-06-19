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الحاجي: «انقلاب سبتمبر الأسود 1969» أكبر مصيبة حلت بالشعب الليبي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر الناشط السياسي جمال الحاجي أن هناك ثلاثة أحداث تاريخية هي السبب في تدمير الدولة الليبية وهي «تولي الراحل معمر القذافي الحكم» «واجتماعات الصخيرات» «وانتخابات النواب التي أفرزت ما وصفه لبرلمان طبرق».

وقال «الحاجي»، في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «ثلاث أكبر مصائب حلت بالشعب الليبي ودمرت ليبيا: انقلاب سبتمبر الأسود عام 1969م.. ومؤامرة الصخيرات “القذرة” خلصت إلى “جرة القلم” التي مكنت للمجرم حفتر.. و”زريبة طبرق” المسمى برلمان»، حسبما قال ووصف.

وأضاف الناشط السياسي المؤيد للغزو التركي أن الأولى محسوبة على الطاغية “القذافي” وبطانته الفاسدة، والثانية والثالثة محسوبة على القيادات الفاسدة من منظومة القذافي وقادة المسمى “إسلام سياسي” بقيادة “الإخوان الجدد”، على حد قوله..

واختتم الناشط السياسي جمال أحمد الحاجي تصنيفاته للأحداث الثلاثة بقوله «والزريبة المسماة “برلمان” التي مكنت عميل فرجينيا مجرم الحرب حفتر»، حسب تعبيره.

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تعليقات

  • الكلام هذا ما عاد يمشي بعد نكبة فبراير والان اتضح ان القذافي وثورته افضل منكم يا خونة يا ارهابيين يا همج يا قتلة انتم حتى هتلر افضل منكم يا عملاء يا كلاب النيتو والاتراك الانجاس يا من قتلتم وعذبتم الابرياء وشردتم العائلات وارهبتم المجتمع عشر سنوات الى يومنا هذا يا ارهابيين

    القذافي اثبت انه وطنى ومسلم وشهيد في النهاية وانتم خونة وعملاء وخوارج خالفتم الشرع وحقن الدماء في 2011 واتبعتم المشركين وقتلتم المسلمين يا فاشلين يا جهلة يا خوارج يا متاع ساركوزي وسلالة المغول الاتراك الانجاس همج الاناضول ههههه انتم عبيد عملاء زبالة زيكم زي حفتر فحتى دسكة حفتر والمتمرد لا معنى لها يا خونة انتم عملاء مسيطرين عليكم الاجانب ورطتوا انفسكم في جريمة تاريخية جعلت من القذافي بطل تاريخي يا طرابلسي يا لقيط يا حشرة

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  • لا شك ان حكم القذافي والذي أستمر 42 عاما به الكثير من الاخطاء والتجاوزات وهذا لا ينكره احد …ولكن بالمقارنة ياسيد/ الحاجي كان من المفترض ان تقول ان نكبة فبراير هي اكبرمصيبة من حكم القذافي والارقام تتحدث….في عهد القذافي الذين تم قتلهم بواسطة النظام لا يتجاوزون الف أو الف خمسمائة علي أكثر تقدير لان كذبة بوسليم وقتل 1200 سجين هي كذبة عرفها الليبيين لاحقا حيث تبين ان عدد القتلي لم يتجاوز 100.. وفي عهد فبراير القتلي والمفقودين تجاوز 30 ألف .السرقة والنهب والتجاوزات في عهد القذافي 42 سنة لم تتجاوز 10مليار دولار اما النهب والسرقة في فبراير المجيد تجاوز مئات المليارات …عدد الموظفين الدبلوماسيين بالخارج في عهد نكبة فبراير أكثر من عدد دبلوماسيين امريكا!!!! ووووو….وبالتالي ياسيد / الحاجي لتكون مقنعا لنا يجب ان تقول الحقيقة وهي نكبة فبراير أسوأ من سبتمبر69 …بكل المقاييس …وهذه هي الحقيقة شئت او أبيت …هذا هو الحق ….

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