«الأرصاد الليبية»: ارتفاع درجات الحرارة على غرب ليبيا.. والقصوى 44 في الجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا بينما تبقى الحرارة معتدلة على مناطق الشمال الشرقي.

وقال إن الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة الأيام القادمة، على: “رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة” تشهد سماء صافية ورياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة على الساحل هذا اليوم ، و جنوبية شرقية خفيفة السرعة على الدواخل وتشمل يوم الغد اغلب المناطق، ودرجات الحرارة القصوى: مابين (32- 36) مْ على الساحل، ومابين (37- 41) مْ على الدواخل.

أضاف “المركز”: “في مناطق الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 31) مْ وتصل إلى (36) مْ على جالو والجغبوب”.

وواصل “المركز”: “في الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة، ستكون السماء صافية، والرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38- 44) مْ، وفي الكفرة- السرير- تازربو ستكون السماء صافية، والرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، أما درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 40) مْ.”