صالح يبحث في روما تبادل الخبارات مع البرمان الإيطالي

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي “بييرو فاسينو” سبل دعم البرلمان الإيطالي لنظيره الليبي بالخبرات وتبادل الزيارات البرلمانية للاطلاع عن كثب على جوانب العمل البرلماني في إيطاليا .

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما بحث تعزيز التعاون المشترك بين المجلسين وتقريب وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، كما تم مناقشة نقل الخبرات الإيطالية في مجال العمل البرلماني وإقامة دورات لموظفي ديوان مجلس النواب الليبي لما للبرلمان الإيطالي من خبرة واسعة في هذا الصدد .

وشارك في اللقاء نائب مقرر مجلس النواب الليبي صباح جمعة والنائب عبدالقادر يحيي.