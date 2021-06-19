وزير الخارجية العراقي: نسعى لإعادة فتح سفارتنا في طرابلس

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين رغبة بلاد في إعادة فتح السفارة العراقيّة في ليبيا، وذلك خلال لقاء، الجمعة، مع وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، التي أشارت إلى الاستعداد «لتقديم المساعدة والتسهيلات لعودة عمل السفارة العراقيّة في طرابلس، وتذليل كافة الصعوبات في هذا الشأن»

وشدد حسين على ضرورة قيام السفارة بدورها في «تنشيط العمل السياسيّ والدبلوماسيّ وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، فضلاً عن تقديم الخدمات والأعمال القنصليّة للجالية العراقيّة المُقيمة في ليبيّا»، وفق بيان صادر عن الخارجية العراقية.

والتقت المنقوش مع الوزير العراقي على هامش أعمال مُنتدى أنطاليا الدبلوماسي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيّة بين البلدين وسبل التعاون المشترك.

وقال الوزير العراقي إن بلاده تدعم «الجهود الدوليَّة لإعادة الأمن، والاستقرار في ليبيا، واعتماد الخيار السياسيِّ بما يُلبِّي تطلـُّعات الشعب الليبيِ».

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