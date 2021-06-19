طرابلس وأنقرة تبحثان عودة أكبر خمس شركات تركية للعمل في ليبيا

بحثت ليبيا وتركيا عودة أكبر خمس شركات تركية للعمل في ليبيا واستئناف تنفيذ المشروعات المنفذة لها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المستشار القانوني لوزير الإقتصاد والتجارة شذر عبد الحميد الصيد مع المستشار التجاري بسفارة تركيا لدى ليبيا يوسف يلديز الخميس بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

واستعرض الاجتماع عدد من الشركات التركية القابضة الراغبة في استئناف عملها بليبيا ومناقشة المعوقات التي تواجهها والدور المناط بوزارة الإقتصاد والتجارة في تذليلها من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وفق الأطر القانونية.

وأشار المستشار القانوني للوزير أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوصيات الوزير وما تم الاتفاق عليه خلال لقائه السفير التركي بالأيام الماضية حول عودة الشركات التركية واختيار خمس منها كمرحلة أولى حتى تستأنف عملها في ليبيا بأقرب وقت.