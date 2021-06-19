طقس ليبيا.. ارتفاع متوقّع في درجات الحرارة غرب البلاد

نشر المركز الوطني للأرصاد تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت.

وفي الملخص العام؛ أشار إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا، بينما تبقى الحرارة معتدلةً على مناطق الشمال الشرقي .

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة:

• الطقس: السماء صافيةٌ.

• الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة على الساحل هذا اليوم، وجنوبية شرقية خفيفة السرعة على الدواخل، وتشمل يوم الغد أغلب المناطق.

• درجات الحرارة القصوى: ما بين (32- 36) مْ على الساحل، وما بين (37- 41) مْ على الدواخل.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

• الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب.

• الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على الجبل الأخضر.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25- 31) مْ وتصل إلى (36) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

• الطقس: السماء صافيةٌ.

• الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 44) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:

• الطقس: السماء صافيةٌ.

• الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 40) مْ .

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