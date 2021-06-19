“تأكيد فنلندي” على أهمية مشاركة المرأة الليبية في صنع القرار

التقت وزير الدولة لشؤون المرأة، حورية طرمال، سفير جمهورية فنلندا لدى ليبيا و تونس، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على القضايا ذات الصلة بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والممارسات والأنشطة السلمية.

وتضمن اللقاء، الذي عُقد بتونس العاصمة، البحث في التدابير اللازمة والخاصة بدمج النوع الاجتماعي في التدريب، وحماية المرأة، بالإضافة إلى إدماج جميع أنظمة تقارير الأمم المتحدة وآليات تنفيذ البرامج المتعلقة بحقوق المرأة.

وهنّأ سفير جمهورية فنلندا، وزير الدولة لشؤون المرأة على توليها هذا المنصب، معتبرًا أنه من الضرورة دعم المرأة في الترشح للانتخابات المقبلة.

وشدّد على أن الاتحاد الأوروبي، حريصٌ للغاية على إنجاح المسار الانتخابي في ليبيا، وتنفيذ الاستحقاق المرتقب في 24 ديسمبر القادم.

وأكد السفير الفنلندي، أهمية تطبيق القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يشير إلى ضرورة اتخاذ كافة الأطراف الأخرى التدابير اللازمة في المسائل المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية، من خلال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا، بالتعاون مع وزير الدولة لشؤون المرأة.

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