لقاء مرتقب بين وزيرة الخارجية ونظيرها المصري

يستقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء اليوم السبت، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، وفقًا لما أوردته صحيفة “أخبار اليوم” المصرية.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران جلسة مباحثات في قصر التحرير بالعاصمة المصرية القاهرة، يعقبها مؤتمرٌ صحفيٌ مشتركٌ.

ويتوقّع أن تكون متعلقات مؤتمر برلين الثاني في مقدمة مباحثات الجانبين الليبي والمصري، فيما قال “شكري”، في تصريحاتٍ سابقةٍ إن اجتماع برلين القادم؛ يأتي بعد تولي الحكومة الليبية الحالية المؤقتة، وجهودها لتنفيذ كل المخرجات، التي تم اعتمادها في مجلس الأمن.

كما أكد “شكري” أن مصر مهتمةٌ، بشكل كبير، بالأوضاع في ليبيا، ومستمرةٌ في جهودها الحثيثة دوليًا؛ لإعادة ليبيا إلى الاستقرار، حفاظًا على أمنها واستقرارها ومقدراتها؛ من أجل شعبها.

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