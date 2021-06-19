ليبيا الان

«إسماعيل»: من يقبل بحاكم منتخب بـ«صلاحيات فرعونية» إما جاهل أو ساذج

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمد إسماعيل، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، إن: “كل ما يحدث من تأجيل الاتفاق على دستور واستبداله بحلول تلفيقية ومراحل انتقالية من 10 سنوات هو لأجل انهاكنا بالأزمات والحروب،لإرغامنا بالقبول بالرضا بالاستبداد طوعا وكرها، والدليل: لا حديث عن الدستور!..كان بإمكان البعثة أن تكلف من يكتبه وأن تعتمده دون استفتاء مثل ما حدث مع دستور الاستقلال سنة 1951م الذي لم يتم الاستفتاء عليه!” وفق قوله.

أضاف في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”: “إن القبول بتنصيب حاكم بصلاحيات فرعونية بالصندوق في مثل هذه الظروف التي لا تسيطر فيها الحكومة على البلاد، ويتحكم المرتزقة في مطاراتها وطرقاتها ويفصلون شرقها عن غربها بخنادق، وإن من يقبل بخوض هذه المغامرة إما أن يكون ساذجا أو جاهلا أو مقامرا أو غيرها” على حد تعبيره.

وواصل: “إن التبرير بالواقع السيء وأن البلاد يتحكم فيها 400 دكتاتور هو تبرير سطحي و بعيد عن النضج !…هو فعل من لا يعرف عواقب الأمور.. وعندما تقع الفأس في الرأس..لن يستطيعوا إصلاح خطأهم..وقطعا هذا ليس اجتهاد ولا رأيا معتبرا ولا يمكن تبريره..بل هو عار..وحتما سيندم صاحبه مثل ما ندم من ساندوا خليفة حفتر في 2014 وناصبوه العداء في 4.4. 2019” على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • هذه فهمها منك الآن والمرحب بالأحتلال التركي بماذا تصفه وخاصه الذي قال الاتراك مالم تسعهم ثكنات الجيش هم مرحب بهم في غرف نومنا فماذا تسميه ثائر فبرايري او فاسد دعائري

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  • وهل يمتع العمل باى دستور من سيطرة ديكتاتور فرعون انظر حولك فى تركيا اردوغان كان رئيس وزراء فى نظام برلمانى واصبح رئيس جمهورية وسلب صلاحيات رئيس الوزراء وقتها احمد داود اوغلوا وحول اليلاد الى نظام رئاسى قمعى ديكتاتورى من اسوأ الانظمة فى العالم سجن الاف الابرياء والصحفيين .
    والدليل على غباء الاخوان انهم فى مصر عقب ثورة 25 يناير كانوا اكثر جهوزية للانتخابات البرلمانية فرفضوا فكرة الدستور اولا وقالوا البرلمان اولا وتم اللجوء لاستفاء 19 مارس الذى اسموه غزوة الصندوق وقالوا من يقول نعم للبرلمان اولا يدخل الجنة ومن يقول لا يدخل النار فماذا حدث ياحمار لان الاهوان يعلمون جيدا انهم سبسقطون بجدارة فى الانتخابات يحاولوا عرقلتها وفرض دستور خرفانى معيب ينسف شرعية اى انتخابات ويعيشوا فى فوضى وهو جو مناسب لهم .
    وعموما اى دستور لا يحترمه اى رئيس واذكرك بدستور الاخوان فى مصر عام 2012 اول من خالفه هم الاخوان انفسهم حيث كان يحظر على الاحزاب السياسية ان يكون لها مليشيات مسلحة او شبه مسلحة وهو مالم يلتزم به الاخوان حتى تم سحق هذه المليشيات على يد الجيش المصرى .
    وعموما لا امن ولا امان فى ليبيا مالم يتم القضاء على سرطان الاخوان وليحكم ليبيا كائن من كان فسيكون افضل من الان فى ظل هيمنة اخوان الشيطان

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  • كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون .
    فمن يتحدث عن الدستور ايها الصرصور عليه ان يلتزم اولا بالدفاع عن الاعلان الدستورى الحالى ويرفض اى انتهاك واضح له كما نرى الان من جرذان الاخوان يتعاملوا بعدة مكاييل كما سورة المطفيين فاذا كان الكيل فى صالحهم نجد ان الكيلو يصبح الف واذا كان لغيرهم يصبح جرام واحد فهم من يدعموا بقوة اتفتقيات باطلة مع تركيا وقع عليها السراج منفردا دون ان يلتزم باتفاق الصخيرات بغض النظر عن نهاية صلاحيته وكان لزاما عليه الحصول على توافق من اعضاء المجلس الرئاسى التسعة ثم يصدق عليه البرلمان وهو بالتالى باطل فهل يستطيع هذا الصرصور الذى يتحدث عن الدستور ان السراج كان ديكتاتور وكل قرارته باطلة بالطبع لا طالما الياطل فى فى صالحه

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  • كلاب النيتو والاتراك الانجاس هم عملاء صراصير اجهل قوم في العالم واخر من يتكلم عن الانتخابات والسلطة والسياسة او اي شيء هم جهلة حيوانات مفسدين في الارض كلاب لا عقل ولا دين ولا رجولة لهم هم لقطاء خوارج اعداء الامة واتباع الفرنسيس والاتراك الانجاس ولذلك هم يرفعون شعار النجمة والهلال شعار الهة الجاهلية وجب الجهاد شرعا ضد هذه الفئة الضالة المعتدية الارهابية السارقة العميلة القذرة كلاب النيتو والاتراك الانجاس اجهل واحقر قوم في العالم

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