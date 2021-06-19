البيوضي: ليبيا تعيش مسار صعب والخيار السلمي الأعرج أسلم من العودة لدورة من العنف السياسي

ليبيا – ناشد الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي أعضاء مجلس النواب بأن تكون جلسة يوم 29 يونيو لمسائلة عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن كل الملفات العالقة وأين تم صرف قرابة 30 مليار دينار في 100 يوم.

البيوضي قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن مناشدته جاءت بعد متابعته للأخبار والتصريحات الصادرة عن حكومة الوحدة الوطنية وفي ظل وجود وثائق لا تحصى بعضها يدين أعضاءاً من الحكومة، وبعد تصريح الرئيس حكومة بأنه استدان من مصرف ليبيا المركزي قرابة 30 مليار صُرفت خلال 100 يوم والتي لا يظهر منها شيء.

واعتبر أن الخبر الصادم هو عدم سداد القيمة الكاملة لما وصل من جرعات لقاح كورونا، مشيراً إلى أن ما سبق قطرة من محيط الأخبار والتساؤلات والاتهامات الموجهة لحكومة الوحدة والقرارات المرتبطة بها.

وأطالب أعضاء المجلس بإرجاء مناقشة الميزانية العامة حتى إشعار آخر، مضيفاً”فمجرد التفكير في تمرير هذه الميزانية هو إعلان للفوضى الممنهجة وستتحول في أيام معدودات لجريمة كبرى في حق أبناء الأمة ،لا لتمريرها دون وجود ضمانات حقيقية لإيقاف هذا العبث الذي يستمر بشكل مرعب ، حيث يتضح أن ما كنا نفسره أخطاء اتصالية في الحقيقة هو تنفيذ لأجندة سياسية تخدم القوى الرديكالية حيث السعي الحثيث للإطباق على موارد ليبيا وتغييب أهلها حيث بدأت الخطوات الأولى بالسيطرة على إعلام الدولة وتفتيته ويصبح تحت قوى الظلام التي لطالما مارست دورها الخبيث في تعزيز الإنقسام والتشظي.

كما قال إن ليبيا تعيش مسارا صعبا ومتعثراً والخيار السلمي الأعرج أسلم من العودة لدورة من العنف السياسي.

وأضاف” أعضاء مجلس النواب ولأنكم المؤتمنون على موارد أبناء الأمة أطالبكم بإقرار الحد الأدنى من الميزانية بشرط أن تخضع لرقابة لصيقة وحازمة ويكفينا المرتبات والتسيرية ( مقننة جدا ) والطوارئ (أقل ما يمكن ) ودعم المفوضية العليا للإنتخابات والذهاب للصناديق يوم 24 ديسمبر لانتخاب الرئيس ومجلس نواب جديد بشكل مباشر”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية