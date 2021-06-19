توقيع إتفاقية شراكة بين وزير الدولة لشؤون المهجرين والهيئة الليبية للاغاثة

طرابلس 19 يونيو 2021 (وال) – وقع وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، السيد أحمد أبوخزام، مع نائب رئيس لجنة إدارة الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية السيد خالد المرغني، إتفاقية شراكة في العاصمة طرابلس.

و تضمنت الإتفاقية تنسيق وتوحيد الجهود الإنسانيه للفئات الأشد ضعفاً و المساهمة في تعاون إستراتيجي لتوحيد الجهود الإنسانية داخل ليبيا، وتبادل المعلومات والبيانات فيما يتعلق بالفئات الأشد ضعفاً من النازحين والمهجرين داخل ليبيا وخارجها وضحايا الكوارث الطبيعية سعياً لمساعدتهم.

وحثت الإتفاقية على الطرفان المساهمة والعمل معاً، ودعوة كليهما للأخر في حال إنعقاد أي لقاءات أو اجتماعات مع جهات أخرى ذات طابع إنساني وإغاثي، بما يحقق التكامل لتنسيق الجهود وإنجاحها.

هذا وتعهد وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان خلال الإتفاق على تقديم الدعم اللوجستي وغيرها من الإحتياجات للطرف الثاني ضمن البنود المتفق عليها.

يذكر إن إتفاقية الشراكة والتعاون تأتي من أجل العمل و مساهمة الطرفان على رفع المعاناة على الأسر النازحة والمهجرين، بما يحقق لها كرامتها الإنسانية. (وال – طرابلس) هـ أ / هـ ع

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