قرار جديد بتشكيل لجنة استشارية لمكافحة كورونا بوزارة التربية والتعليم

أصدر وزير التعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، قرارا بتشكيل لجنة علمية استشارية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة التربية والتعليم، برئاسة الدكتور عبدالناصر صالح ديهوم.

وحسب القرار الجديد الصادر من الوزارة والذي اطلعت «الساعة24» على نسخة منه، تضم اللجنة الجديدة 17 عضوا، وتختص بتقديم الاستشارة والرأي العلمي للجنة العليا للامتحانات وكل الجهات التابعة للوزارة ومتابعة تطور وتفشي الوباء وفقا لنتائج الرصد الصادرة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وتكون مهمة اللجنة أيضا تشكيل فرق لرصد ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بمراقبات التعليم المختلفة، ومتابعة امتحانات الإعدادية والثانوية من الناحية الوبائية، وإعداد دليل لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بالتنسيق مع اللجنة العلمية التابعة لمركز مكافحة الأمراض.