العباني يطالب بضرورة مشاركة وفد برلماني في أعمال مؤتمر برلين 2

ليبيا – طالب عضو مجلس النواب محمد عامر العباني بضرورة مشاركة وفد برلماني في أعمال مؤتمر برلين 2 والذي من المقرر أن تشارك به حكومة الوحدة الوطنية.

الغباني أوضح في تصريح لصحيفة “لشرق الأوسط”، أن “شعبنا بلغ سن الرشد ولا يجوز فرض الولاية عليه وتغييب إرادته بما سيُطرح من حلول ومقترحات، ولذا لا بد من مشاركة وفد يمثل السلطة الشرعية المنتخبة من كل الليبيين”.

وتابع”الليبيون مطالبهم محددة وهي: إجلاء القوات الأجنبية، وطرد المرتزقة، وحل الميلشيات ونزع سلاحها، وإجراء انتخابات نزيهة في موعدها المقرر، ولكونهم أكثر طرف عانى واكتوى بنيران الآثار السلبية لكل هذه الأوضاع فقد تكون لديهم رؤى جدية مقارنةً بالجميع فيما سيُطرح من مقترحات وخطط للحل.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية