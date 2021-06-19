ليبيا الان

كرموس: إجراء انتخابات في ديسمبر غير ممكن لضيق الوقت وعدم التوصل للإطار الدستوري

تم النشر منذُ 19 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي بشدة لتركيا إن أغلب الأطراف السياسية الليبية حريصة على إنهاء المراحل الانتقالية.

كرموس أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية  أنه “رغم التصريحات القوية من البعثة، وعزمها على إجراء الانتخابات في موعدها، إلا أن الواقع العملي بعيد عن هذه التصريحات، خاصة في ظل تعمد البعثة التعاون في إقرار مسار دستوري يحكم تلك الانتخابات وتجاهل ما توافق عليه بين النواب والدولة في مدينة الغردقة”.

وأضاف: “أن القاعدة الدستورية جل موادها محل خلاف، إضافة إلى أن صدورها عن جسم غير منتخب، يجعلها محلًا للطعن”.

كما رأى أن إجراء انتخابات في التاريخ المحدد غير ممكن من حيث ضيق الوقت، وعدم التوصل للإطار الدستوري.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • كل الاعيب الاخوان مكشوفة تعطيل اى محاولات لاستقرار ليبيا الاى تعنى نهايتهم وخسارة مكاسبهم الحرام وعودة دولة القانون تعنى دخولهم السجون وعن اى دستور يتحدث هذا الصرصور وهو واخوانه لم يحترم الاعلان الدستورى الحالى ومجلس دولة الخرفان لا محل له فى الاعلان الدستورى وتم فرضه منن خلال اتفاق الصخيرات الذى فشل فى تحقيق اى بند من بنوده بسبب اخوان الشياطين الملاعين افسدوا كل محاولات الاستقرار ولم شمل الشعب الليبى وتسببوا فى سفك اادماء فعقب اتفاق الصخيرات استضافت مصر الاطراف السياسية والعسكرية وتوصلت لنتائج مرضية ولكن اخوان الشياطين افسدوا كل شئ وهم بمارسون نفس الدور القذر لمنع استقرار ليبيا وخروج الاحتلال والمرتزقة لان هذا يعنى نهايتهم ولن تعرف ليبيا الامن والامان الا بالقضاء على سرطان الاخوان ولهذا فانه اذا لم تجرى الانتخابات القادمة فى موعدها فعلى الجيش الوطنى بدعم من الشعب الليبى فى الشرق والغرب تطهير اليلاد من هذا السرطان اللعين فهو اصل الداء فى ليبيا وتونس كما نرى اول دولة بدأت الخراب العرب لم تتعافى حتى الان بسبب سرطان الاخوان عكس مصر والسودان تعيشان فى امان بلا اخوان .
    تنتعى الدرس ياكرموس الكلب

    رد