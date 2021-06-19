خارجية العراق: نرغب في إعادة فتح سفارتنا بليبيا

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين رغبة بلاده في إعادة فتح السفارة العراقيّة في ليبيّا، والقيام بدورها في تنشيط العمل السياسيّ والدبلوماسيّ وبما يخدم مصالح البلدين، فضلاً عن تقديم الخدمات والأعمال القنصليّة للجالية العراقيّة المُقيمة في ليبيّا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونظيرها العراقي الجمعة على هامش أعمال مُنتدى أنطاليا الدبلوماسي لبحث العلاقات الثنائيّة بين البلدين وسُبُل التعاون المشترك.

وأعرب حسين عن دعم العراق للجُهُود الدوليَّة لإعادة الأمن، والاستقرار في ليبيا، واعتماد الخيار السياسيِّ بما يُلبِّي تطلـُّعات الشعب الليبيِّ.

واستعرضت المنقوش خلال اللقاء الوضع الحالي في ليبيّا، وعوامل استقراره، وسُبُل عودة الحياة الطبيعية فيها، معربا عن استعداد ليبيا تقديم المساعدة والتسهيلات لعودة عمل السفارة العراقيّة في طرابلس، وتذليل كافة الصعوبات في هذا الشأن.