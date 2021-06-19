السفارة الليبية في القاهرة: بدء تطبيق الضوابط الصحية الجديدة لدخول مصر

أكدت السفارة الليبية في القاهرة بدأ العمل بالضوابط الجديدة التي أعلنتها سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، ضمن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المكتب الإعلامي للسفارة في بيان اليوم السبت أن شركات الطيران المصرية بدأت اعتبارا من أمس الجمعة العمل بالضوابط الجديدة الخاصة بدخول المسافرين القادمين من الخارج إلى المطارات المصرية، وقبول «تحاليل PCR» للكشف عن الفيروس.

شرط التحليل الكودي

وأشار المكتب إلى أن الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، سوف يطبق اعتماد رمز الاستجابة السريع ( QR CODE) بالنسبة لـ«تحاليل PCR » بدلا من ختم المعمل، وذلك لجميع القادمين من الخارج سواء مواطنين مصريين أو أجانب من جميع دول العالم بعد التأكد من جهة إصدار التحليل.

ونبهت السفارة أن الجانب المصري لن يقبل تحليل الركاب بدون رمز الاستجابة السريع بالنسبة للدول التي تعتمد هذا النظام أيضا.

كما سيتم الاعتماد على «QR CODE بالنسبة لتحليل الـPCR » بدلًا من ختم المعمل للقادمين من الخارج، حسب تأكيد السلطات المصرية التي نوهت بأنه لن يسمح بدخول المطارات أو الموانئ البرية والبحرية بدون الشهادة الوحيدة المعتمدة المختومة بـ«QR CODE».

وأكدت كذلك عدم السماح لأي وافد من أي دولة حدث فيها تحورات أو طفرات للفيروس من دخول البلاد إلا بعد خضوعه لتحليل الحمض النووي السريع «حتى لو معه شهادة PCR سلبي».

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