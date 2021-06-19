ارتفاع معاملات التصدير التونسي نحو ليبيا بنسبة 67%

أفاد المدير العام لمركز النهوض بالصادرات التونسي، شهاب بن أحمد، خلال تصريحات صحفية، تحسّن معاملات التصدير لبلاده نحو ليبيا.

وأكد بن أحمد خلال تصريح لـ”موزاييك”، أن رقم المعاملات ارتفع بنسبة 67 %، مشيرًا إلى تحسن الرقم الإجمالي للتصدير بنسبة 8% مقارنة بالسنة الماضية خلال الأشهر الخمسة الأولى.

وفي وقت سابق، أطلق في تونس الملتقى الاقتصادي الدولي لرجال الأعمال، في إطار عودة الحركة الاقتصادية والتجارية بين ليبيا وتونس، بمشاركة ما يزيد عن 600 مشارك من رجال الأعمال من تونس وليبيا، إضافةً إلى رؤساء بلديات وسياسيين من البلديْن، ومنظمات المجتمع المدني.

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