السفارة الليبية بالقاهرة: مصر تبدأ العمل بالضوابط الصحية الجديدة لدخول أراضيها

أعلنت السفارة الليبية في القاهرة بدء العمل بالضوابط الجديدة التي أعلنتها سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي لدخول المسافرين القادمين من الخارج.

وأكدت السفارة الليبية في القاهرة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” بدء شركات الطيران المصرية اعتبارا من أمس الجمعة العمل بالضوابط الجديدة التي أعلنتها سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، حول دخول المسافرين القادمين من الخارج إلى المطارات المصرية، والخاصة بقبول تحاليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وبينت السفارة أن الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، سوف يطبق اعتماد رمز الاستجابة السريع “QR CODE” بالنسبة لتحاليل PCR بدلا من ختم المعمل، وذلك لجميع القادمين من الخارج سواء مواطنين مصريين أو أجانب من جميع دول العالم بعد التأكد من جهة إصدار التحليل.

وأوضحت السفارة أن سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، لن تقبل تحليل الركاب بدون رمز الاستجابة السريع “QR CODE” بالنسبة للدول التي تعتمد هذا النظام أيضا، مُشيره إلى أنه سيتم تطبيق لوائح رسمية موحدة للدولة على تحليل الـ PCR الخاص بالراكب وذلك حرصا من سلطات الحجر الصحي في مطار القاهرة والمطارات، على سلامة كافة الركاب القادمين من الخارج إلى الأراضي المصرية، والتأكد من سلامة وصحة كافة الإجراءات الخاصة بالمسافرين، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية أعلن إنه سيتم الاعتماد على QR CODE بالنسبة لتحليل الـPCR بدلًا من ختم المعمل للقادمين من الخارج.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية أنه لم يتم السماح بدخول المطارات أو الموانئ المصرية البرية والبحرية بدون الشهادة الوحيدة المعتمدة المختومة بـQR CODE، موضحًا أنه لا يتم السماح بدخول البلاد لأي وافد من أي دولة حدث فيها تحورات أو طفرات للفيروس إلا بعد الخضوع لتحليل الحمض النووي السريع حتى لو معه شهادة PCR سلبي.