لجنة العشرة العسكرية تجتمع غدا لمناقشة ملف المرتزقة

تعقد اللجنة العسكرية المشتركة، أو لجنة العشرة (5+5 ) غدا الأحد اجتماعها الخامس بمقرها الدائم بمدينة سرت، بحضور مندوب عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمناقشة ملف المرتزقة.

ويناقش الاجتماع ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة بشأن آلية تطبيق وقف إطلاق النار الدائم الذى تم توقيعه بين حكومة الوفاق السابقة وقوات القيادة العامة، في جنيف في 23 أكتوبر الماضي، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

ويتطرق اجتماع اللجنة إلى «تقارير عمل اللجان الفرعية الأمنية والشرطية ومسألة نزع الألغام والمخلفات الحربية تمهيدا لفتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت – مصراتة»؛ إضافة إلى ملف إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، ومتابعة مخرجات الاجتماع السابق.

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