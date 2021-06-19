معزب: بعض القوى الإقليمية والدولية تعرقل الوصول لحل وموعد 24 ديسمبر قابل للتأجيل

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب الموالي بشدة لتركيا أن المخفي خلاف المعلن، من مواقف الدول تجاه الأزمة الليبية.

معزب قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن التوافق الذي جرى في مؤتمر برلين الأول نص على ضرورة خروج كل القوات الأجنبية من التراب الليبي إلا أنه لم ينفذ حتى اليوم.

وتابع: “الأمر ذاته بشأن توحيد المؤسسات الإدارية والعسكرية والأمنية، الذي لم يكتمل أيضا حتى الآن، حيث لم ينفذ منه غير السلطة التنفيذية”.

ورأى أن المؤسسات السيادية كمصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية لازال وضعها في مهب الريح.

كما أشار إلى أن بعض القوى الإقليمية والدولية تعرقل الوصول إلى حل، وأن موعد 24 ديسمبر المقبل قابل للتأجيل.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية