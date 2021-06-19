اليسير: ما يحدث حالياً هو إدارة صراع ومفاوضات وصفقات مصالح بين الدول الغربية وتركيا

ليبيا – قال رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام السابق عبد المنعم اليسير إن قصر اتهامه على تركيا في التعامل مع الوضعية الليبية ككعكة ينبغي ابتلاعها بأكملها، رافضاً التعويل والآمال التي يعلقها البعض على مؤتمر برلين.

اليسير أوضح في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أنه لو صدقت نيات رعاة المؤتمر لَعَمدوا من البداية إلى الضغط وترحيل القوات الأجنبية عن الأراضي الليبية وفي مقدمتها القوات التركية ومَن جلبوهم معهم من مرتزقة، بدلاً من عقد المؤتمرات المتتالية بلا جدوى.

ولفت لافتاً إلى أن “ما يحدث حالياً هو إدارة صراع ومفاوضات وصفقات مصالح بين الدول الغربية وتركيا، وهم يحاولون انتزاع مزايا من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أماكن أخرى مقابل إطلاق يده في ليبيا بلا مضايقات”.

وأضاف “لقد سلّموا واقتنعوا بالرسائل التي روّجها إردوغان حول أن ليبيا قد باتت مستعمرة لبلاده، وأنه بات على الجميع التعايش وتقبُّل بقاء قواته هناك، والقبول ببعض الفوائد، وضمان الحفاظ على مصالحهم، وهذا ما أقنع به الإدارة الأميركية الجديدة”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية