مجلس أصحاب الأعمال الليبيين يبحث خطوات تطوير القطاع في ليبيا

عقد أعضاء مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، اجتماعا مع أعضاء الصالون الاقتصادي، ومنظمة سيدات الأعمال في ليبيا؛ لمناقشة خطوات تهيئة وتحسين بيئة الأعمال، وتمكين الأعمال والمشاريع.

وانطلقت الجلسة الحوارية، بالتعاون مع مؤسسة براغما، وبدعم من المؤسسة الأمريكية للتنمية الدولية؛ والتي تناولت كيفية خلق بيئة مواتية للأعمال الشاملة والتعلم من التجربة والمناقشات في تطوير القطاع الخاص، إضافةً إلى البحث في الإصلاح التنظيمي.

وتطرقت الجلسة إلى الأسباب وراء عدم تفعيل القوانين والتشريعات الحالية، ومنها بنود القانون التجاري رقم 23 وقوانين الاستثمار الاجنبي، وعدم تطوير الأنظمة المصرفية.