اللجنة العسكرية المشتركة تعقد اجتماعا غدا الأحد

تعقد اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اجتماعها الخامس بمقرها الدائم بمدينة سرت، يوم غد الأحد بحضور أعضاء اللجنة ومندوب بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا.

وأكدت مصادر إعلامية أن الاجتماع يبحث ملف إخراج المرتزقة الأجانب وتقارير عمل اللجان الفرعية الأمنية والشرطية، ونزع الألغام، تمهيدا لفتح الطريق الساحلي.

وكان أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عقدوا اجتماعا في 8 يونيو الجاري لاستعراض أهم العراقيل التي تواجه تنفيذ بنود اتفاق جنيف فيما يخص فتح الطريق الساحلي وإجلاء المرتزقة وتفكيك المجموعات المسلحة.

وبين مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب أنه جرى خلال الاجتماع توجيه رسالة من المجلس الرئاسي لغرفة عمليات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق سابقا لفتح الطريق الساحلي.