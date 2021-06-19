عقيلة صالح: لا استقرار دون انتخاب رئيس يمثل الشعب الليبي

قال رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” إنه لا توجد عقبات أمام العملية الانتخابية باستثناء تلك الخاصة بالجماعات الخارجة عن القانون، وإنهم مصممون على تنفيذ الاستحقاق في الموعد المحدد.

وأضاف “صالح” في حوار مع صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية أن الانتخابات الرئاسية ستوحد المؤسسات والقوات المسلحة وهي ركيزة المصالحة الوطنية، مؤكدا أنه لا استقرار دون انتخاب رئيس يمثل الشعب الليبي خاصة أن البلاد مازالت تعاني انقساما كبيرا وفق تعبيره.

وأشار رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” إلى أن الشعب الليبي أعلن بالفعل أنه يريد انتخاب الرئيس مباشرة والنواب يؤيدون هذا التوجه وفق قوله، متوقعا أن يفرض المجتمع الدولي عقوبات على أي شخص أو مؤسسة أو غيرها يسعى لإعاقة هذا الاستحقاق نحو المصالحة والتوحيد.

وأضاف “صالح” أن الميزانية التي قدمتها حكومة الوحدة الوطنية مبالغ فيها ولم تشر في البداية إلى طرق الإنفاق، وقال إن لجنة المالية تدرس هذه الميزانية وستناقشها مع الحكومة، متوقعا الموافقة عليها في الأيام القليلة المقبلة حتى تفي الحكومة بالتزاماتها فيما يتعلق بالغذاء والدواء والرواتب ودعم المفوضية العليا للانتخابات.

وأكد رئيس مجلس النواب أن القوات الأجنبية والمرتزقة يدعمون مختلف الأطراف ويتدخلون في الشؤون الداخلية ويؤخرون التهدئة والوحدة وحل الأزمة الليبية وفق قوله، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم المطالب المنادية بضرورة خروجهم من البلاد.