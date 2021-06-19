لجنة «5+5» تناقش غدا التمهيد لفتح الطريق الساحلي وعملية إخراج المرتزقة

تعقد اللجنة العسكرية المشتركة، أو لجنة العشرة (5+5) غدا الأحد اجتماعها الخامس بمقرها الدائم بمدينة سرت، بحضور مندوب عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمناقشة ملف المرتزقة، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

ويناقش الاجتماع ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة بشأن آلية تطبيق وقف إطلاق النار الدائم الذى تم توقيعه بين حكومة الوفاق السابقة وقوات القيادة العامة، في جنيف في 23 أكتوبر الماضي.

ويتطرق اجتماع اللجنة إلى «تقارير عمل اللجان الفرعية الأمنية والشرطية ومسألة نزع الألغام والمخلفات الحربية تمهيدا لفتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت – مصراتة».

كما يناقش الاجتماع المقرر عقده الأحد، ملف إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، ومتابعة مخرجات الاجتماع السابق.