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لجنة «5+5» تناقش غدا التمهيد لفتح الطريق الساحلي وعملية إخراج المرتزقة

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تعقد اللجنة العسكرية المشتركة، أو لجنة العشرة (5+5) غدا الأحد اجتماعها الخامس بمقرها الدائم بمدينة سرت، بحضور مندوب عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمناقشة ملف المرتزقة، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

ويناقش الاجتماع ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة بشأن آلية تطبيق وقف إطلاق النار الدائم الذى تم توقيعه بين حكومة الوفاق السابقة وقوات القيادة العامة، في جنيف في 23 أكتوبر الماضي.

ويتطرق اجتماع اللجنة إلى «تقارير عمل اللجان الفرعية الأمنية والشرطية ومسألة نزع الألغام والمخلفات الحربية تمهيدا لفتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت – مصراتة».

كما يناقش الاجتماع المقرر عقده الأحد، ملف إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، ومتابعة مخرجات الاجتماع السابق.

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لجنة ٥+٥

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • هنام فرق بين جيش نظامى وطنى يسعى للتخفيف عن الشعب الليبى ووافق على فتح الطريق بين سرت ومصراته بينما جرذان الغبك قطاع الطرق يبتزون الحكومة الليبية ويربدون فرض اتاوة لفتح الطريق كما يحدث فى افلام زمان لعادل امام فى فيلم سلام ياصاحبى .
    فلو اراد الجيش الوطنى وضع العراقيل لاشترط سحب القوات التركية والايطالية من الكلية الجوية بمصراته اولا وكذلك القوات التركية من ميناء مصراته ولكنه ضحى من اجل مصلخة الشعب وترك امر سحب الاتراك لمرحلة اخرى

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