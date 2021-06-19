أول رد رسمي على حادثة وضع سيدة مولودها بسيارة بغات

في أول ردة فعل على اضطرار سيدة لوضع مولودها داخل سيارة في فناء مستشفى غات بسبب عدم تواجد الأطقم الطبية وصل للمدينة فريق تابع لوزارة الصحة لتقصي الحقائق.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية غات أنه بعد تداول صفحات التواصل الأجتماعي لحالة الولادة التي حدثت في سيارة داخل فناء المستشفى لعدم تواجد الأطقم الطبية في الفترات الليلية، التقى عميد البلدية موسى السنوسي، وزير الصحةعلي الزناتي للتباحث حول مشاكل القطاع الصحي في البلدية وللوقوف على حجم مشاكل القطاع.

وأكدت البلدية أنه جرى تكليف فريق برئاسة وكيل وزارة الصحة للقيام بزيارة ميدانية للبلدية مبينة أنه بعدما يستكمل الفريق عمله ستتعاون الوزارة مع المجلس البلدي وإدارة المستشفى لوضع حلول لرفع المعاناة عن المواطنين.

وأشارت البلدية إلى وصول الفريق المكلف من وزير الصحة لمطار غات وكان في استقباله أعضاء المجلس البلدي ومدير إدارة الخدمات الصحية غات ومدير مكتب التفتيش والمتابعة بمكتب الخدمات الصحية غات.