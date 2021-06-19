المرصد السوري: إرسال 300 من مرتزقة تركيا إلى ليبيا خلال الشهر الجاري

أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، دخول نحو 300 مقاتل سوري من المرتزقة التابعين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا خلال الشهر الجاري.

وقال «عبدالرحمن»، في بيان للمرصد السوري، اليوم السبت، إن هناك عملية لتبديل المرتزقة التابعين لتركيا في ليبيا وليس عملية إخراج، حيث عادت دفعة من المرتزقة من ليبيا إلى سوريا، وفي المقابل خرج نحو 200 مرتزق من سوريا إلى الأراضي الليبية خلال الشهر الجاري.

وأوضح أنه بذلك يكون 235 مرتزقا عادوا إلى سورية خلال هذا الشهر مقابل إرسال 300 مكانهم، أي أنها عملية تبديل وليست عملية إفراغ ليبيا من المرتزقة وانتهاء وجودهم هناك.

وأكد أن بعض الذين عادوا من هناك جرى اعتقالهم من قبل فصيل الحمزات بتهم “ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا” وكأنما دور المرتزقة في ليبيا هو حماية حقوق الإنسان.