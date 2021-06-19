نائب رئيس الحكومة يصل سبها قادما من طرابلس

وصل نائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح إلى مدينة سبها قادما من العاصمة طرابلس للوقوف على احتياجات المواطنين في المنطقة الجنوبية.

وأكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن زيارته اليوم السبت إلى مدينة سبها تأتي ضمن الزياراته إلى المنطقة الجنوبية، بهدف الوقوف على احتياجات المواطنين في المنطقة الجنوبية وحلحلة أبرز العراقيل وتذليل الصعاب، وتوفير كل ما يلزم من إمكانيات تسهم في رفع مستوى الخدمات وتلبية تطلعات المواطنين في مختلف مناطق ومدن الجنوب.

ورافق أبوجناح خلال الزيارة وفد وزاري مكون من وزير الشباب والرياضة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الاقتصاد، ووزير الإسكان والتعمير وكان في استقبلهم عميد البلدية ومدير إدرة الأمن ومشائخ المدينة .