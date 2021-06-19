ليبيا الان

نائب رئيس الحكومة يصل سبها قادما من طرابلس

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وصل نائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح إلى مدينة سبها قادما من العاصمة طرابلس للوقوف على احتياجات المواطنين في المنطقة الجنوبية.

وأكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن زيارته اليوم السبت إلى مدينة سبها تأتي ضمن الزياراته إلى المنطقة الجنوبية، بهدف الوقوف على احتياجات المواطنين في المنطقة الجنوبية وحلحلة أبرز العراقيل وتذليل الصعاب، وتوفير كل ما يلزم من إمكانيات تسهم في رفع مستوى الخدمات وتلبية تطلعات المواطنين في مختلف مناطق ومدن الجنوب.

ورافق أبوجناح خلال الزيارة وفد وزاري مكون من وزير الشباب والرياضة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الاقتصاد، ووزير الإسكان والتعمير وكان في استقبلهم عميد البلدية ومدير إدرة الأمن ومشائخ المدينة .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك