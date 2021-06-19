السفير الفنلندي: الاتحاد الأوروبي مهتم جدًا بنجاح مسار الانتخابات في ليبيا

أكد سفير فنلندا لدى ليبيا وتونس أن الاتحاد الأوروبي، مهتم جدًا بنجاح المسار الانتخابي في ليبيا، المقرر في 24 ديسمبر القادم.

جاء ذلك خلال لقاء في تونس جمع وزير الدولة لشؤون المرأة حورية طرمال مع سفير فنلندا لدي ليبيا وتونس، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بحسب حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”.

ودعا السفير الفنلندي، إلى تطبيق قرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقاضي بأخذ جميع الأطراف الأخرى التدابير اللازمة في المسائل المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية عبر هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا، بالتعاون مع وزير الدولة لشؤون المرأة داعيا إلى ضرورة دعم النساء في ترشح للانتخابات المقبلة..

وجرى خلال اللقاء مناقشة المسائل المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية وبحث التدابير اللازمة والخاصة بدمج النوع الاجتماعي في التدريب، وحماية المرأة، بالإضافة إلى إدماج جميع أنظمة تقارير الأمم المتحدة وآليات تنفيذ البرامج المتعلقة بحقوق المرأة.