التكتل المدني الديمقراطي يشارك في ملتقى التكتلات والأحزاب السياسية

شارك رئيس التكتل المدني الديمقراطي، الدكتور محمد سعد، عن بعد في الجلسة الصباحية لأعمال الملتقى الأول للتكتلات والأحزاب والتيارات السياسية المنعقد بمدينة بنغازي.

وأكد سعد أهمية عقد التكلات والأحزاب السياسية لهذا الملتقى الذي يأتي في وقت مهم ومرحلة تاريخية حرجة ومفصلية، داعيا المجتمعين إلى بذل المزيد من الجهود، والارتقاء بمعدلات تنسيق المواقف لاستعادة الوطن من قوى الإرهاب والمليشيات، ووضع حد لتيار الإسلام السياسي ودولة الخلافة المزعومة، ومجابهة التدخلات الأجنبية والمرتزقة.

وأشار رئيس التكتل إلى تمسك الليبيين بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

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