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النعاس: الجيش الليبي أكبر أكذوبة في تاريخ ليبيا

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، محمد بشير النعاس، إن: “ (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر وجيشه يمثلان أكبر أكذوبة فى تاريخ ليبيا، وأحقر شيء يمكن أن يتصوره الخيال”، وفق زعمه.

النعاس، وفي تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”، أضاف: “الضخامة الحفترية، جيش (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر يجرى مناورة ضخمة، جيش (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر يرسل أرتالا صخمة إلى الجنوب، جيش (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر حقق انتصارات ضخمة ضد الإرهاب”، على حد قوله.

وواصل قائلاً: “جيش (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر خاض معارك (ضخمة) ضد الإخوان والتكفيريين والخوارج، المشير الركن خليفه بلقاسم حفتر هو الذى أنشأ الجيش الليبى الوطنى (الضخم) الذى يعتبر الجيش رقم 9 فى العالم، وفى واقع الأمر فإن (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر وجيشه يمثلان أكبر أكذوبة فى تاريخ ليبيا، وأحقر شيء يمكن أن يتصوره الخيال”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • حماية المدنيين اكبر كذبة في التاريخ ولم تحدث في تاريخ البشرية ثورة بقصف اساطيل الطائرات الاجنبية يا خونة يا عملاء يا زبالة يا مجانين فبراير الجريمة التاريخية انتم خوارج ههههه

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  • وعلى فكرة حفتر فبرايري صديق نعمان بن عثمان الافغاني جاباته نكبة فبراير الجريمة التاريخية الذي قتلت ربع مليون مسلم يا كلاب النيتو والاتراك الانجاس انتم خوارج اعداء الدين والامة كلاب النجمة والهلال الارهابيين الهمج ههههه

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