النعاس: الجيش الليبي أكبر أكذوبة في تاريخ ليبيا

قال محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، محمد بشير النعاس، إن: “ (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر وجيشه يمثلان أكبر أكذوبة فى تاريخ ليبيا، وأحقر شيء يمكن أن يتصوره الخيال”، وفق زعمه.

النعاس، وفي تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”، أضاف: “الضخامة الحفترية، جيش (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر يجرى مناورة ضخمة، جيش (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر يرسل أرتالا صخمة إلى الجنوب، جيش (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر حقق انتصارات ضخمة ضد الإرهاب”، على حد قوله.

وواصل قائلاً: “جيش (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر خاض معارك (ضخمة) ضد الإخوان والتكفيريين والخوارج، المشير الركن خليفه بلقاسم حفتر هو الذى أنشأ الجيش الليبى الوطنى (الضخم) الذى يعتبر الجيش رقم 9 فى العالم، وفى واقع الأمر فإن (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر وجيشه يمثلان أكبر أكذوبة فى تاريخ ليبيا، وأحقر شيء يمكن أن يتصوره الخيال”.

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