زوبية: نجلاء المنقوش ترتدي تيشيرت لعبدة الشيطان

زعم جمال الزوبية، مدير الإعلام الخارجي بحكومة الإنقاذ أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ترتدي سترة تتبع من سماهم عبدة الشيطان.

الزوبية، وفي تغريدة له على موقع تويتر، قال: “نجلاء المنقوش وزير خارجية الدبيبة تحب أن تكون حديث ترندات الفيسبوك والتويتر هل مشكلة نفسية أو تمرد اجتماعي وردود افعال نفسية مكبوتة. هذه المرأة تلبس تيشيرت لعبدة الشيطان يكلف 2000 دينار فهل قدوتها الصعلوك هيثم”، وفق زعمه، في إشارة إلى هيثم التاجوري أحد قادة المليشيات في طرابلس.

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