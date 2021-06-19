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زوبية: نجلاء المنقوش ترتدي تيشيرت لعبدة الشيطان

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

زعم جمال الزوبية، مدير الإعلام الخارجي بحكومة الإنقاذ أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ترتدي سترة تتبع من سماهم عبدة الشيطان.

الزوبية، وفي تغريدة له على موقع تويتر، قال: “نجلاء المنقوش وزير خارجية الدبيبة تحب أن تكون حديث ترندات الفيسبوك والتويتر هل مشكلة نفسية أو تمرد اجتماعي وردود افعال نفسية مكبوتة. هذه المرأة تلبس تيشيرت لعبدة الشيطان يكلف 2000 دينار فهل قدوتها الصعلوك هيثم”، وفق زعمه، في إشارة إلى هيثم التاجوري أحد قادة المليشيات في طرابلس.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • ياويلك من ربي تتكلم علي بنات الناس ياويلك نار جهنم حمره موتيتلك.
    احترم نفسك حاسدها علي تعليمها وتفوقها هذه انسانه متعلمه ومش فاضيه بتفاهات من واحد زيك.
    اللي بداخله الحقد هو اللي نفسه شيطان
    موت ياحقود

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