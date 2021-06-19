الليبي للاستشعار عن بعد: الاثنين أول أيام الصيف

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن بعد غد الاثنين سيكون أول أيام فصل الصيف أطول أيام السنة نهارا وأقصرها ليلا في النصف الشمالي للكرة الأرضية

وبين المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن يوم الاثنين سيكون أطول الأيام نهاراً وأقصرها ليلاً خلال هذه السنة في النصف الشمالي للكرة الأرضية ويعرف هذا اليوم باسم يوم الإنقلاب الصيفي الذي يبدأ على تمام الساعة 5:32 فجرا ويعتبر فلكياً بداية أول أيام فصل الصيف.

وأشار المركز أن زاوية ميل محور دوران الارض حول الشمس تتميز بأنها ثابته ومقدارها 23.4 ولا تتغير أثناء دوران الأرض حول الشمس وهذا ما يسبب تغير زاوية سقوط أشعة الشمس على الأرض الذي يسبب بدوره تغير الفصول الأربعة.