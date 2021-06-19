صالح يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في العاصمة الإيطالية روما، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي، بييرو فاسينو، سبل دعم البرلمان الإيطالي لنظيره الليبي بالخبرات وتبادل الزيارات البرلمانية للاطلاع عن كثب على جوانب العمل البرلماني في إيطاليا.

كما تناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك بين المجلسين، وتقريب وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، كما تمت مناقشة نقل الخبرات الإيطالية في مجال العمل البرلماني، وإقامة دورات لموظفي ديوان مجلس النواب لما للبرلمان الإيطالي من خبرة واسعة في هذا الصدد.

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