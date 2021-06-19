تسريبات: تفاهمات بين «حفتر» و«سيف الإسلام» بشأن الموقف من «التخبط السياسي» في البلاد

برزت خلال الفترة الأخيرة، تسريبات تحققت منها «الساعة 24» بشأن تفاهمات بين مستشارين تابعين للقيادة العامة للقوات المسلحة، وآخرين يتبعون نجل الزعيم الراحل، سيف الإسلام القذافي، بشأن المشهد الحالي الحالي، والاتفاق على ضرورة الخروج من حالة الانسداد السياسي، واستبعاد أي خلافات تقف حجر عثرة أمام إنقاذ الوطن
مصادر مقربة من أحد أطراف الحوار، مشترطة عدم ذكر اسمها، كونها غير مخول لها بالحديث، قالت لـ«الساعة 24» إن هناك حالة من الانسجام في الآراء التي طُرحت لبلورة موقف موحد مما يحدث حالياً، وأن المتحاورين اتفقا على عدة نقاط ومشتركات في وجهة النظر حيال ما تشهده البلاد حالياً، وتحويلها إلى خطوات عملية، ومن المرجح أن تظهر نتائجها خلال الأيام القادمة بحسب المصادر.
وتشهد ليبيا حاليا استفراد عبدالحميد الدبيبة بالسلطة، وسيطرته على كافة الوزارات والمؤسسات من خلال تمكين أبناء مدينته مصراته عليها، كما تسود حالة من الانسداد السياسي البلاد نتيجة اشتراط بعض أطراف الحوار الذهاب إلى الدستور أولاً، ووجود خلاف حول طريقة انتخاب الرئيس القادم ومساعي البعض لتقليص صلاحياته لصالح البرلمان المنتخب، وهي خلافات تنذر بتأجيل الانتخابات المقرر عقدها سلفاً في 24 ديسمبر المقبل.
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