تسريبات: تفاهمات بين «حفتر» و«سيف الإسلام» بشأن الموقف من «التخبط السياسي» في البلاد

برزت خلال الفترة الأخيرة، تسريبات تحققت منها «الساعة 24» بشأن تفاهمات بين مستشارين تابعين للقيادة العامة للقوات المسلحة، وآخرين يتبعون نجل الزعيم الراحل، سيف الإسلام القذافي، بشأن المشهد الحالي الحالي، والاتفاق على ضرورة الخروج من حالة الانسداد السياسي، واستبعاد أي خلافات تقف حجر عثرة أمام إنقاذ الوطن

مصادر مقربة من أحد أطراف الحوار، مشترطة عدم ذكر اسمها، كونها غير مخول لها بالحديث، قالت لـ«الساعة 24» إن هناك حالة من الانسجام في الآراء التي طُرحت لبلورة موقف موحد مما يحدث حالياً، وأن المتحاورين اتفقا على عدة نقاط ومشتركات في وجهة النظر حيال ما تشهده البلاد حالياً، وتحويلها إلى خطوات عملية، ومن المرجح أن تظهر نتائجها خلال الأيام القادمة بحسب المصادر.

وتشهد ليبيا حاليا استفراد عبدالحميد الدبيبة بالسلطة، وسيطرته على كافة الوزارات والمؤسسات من خلال تمكين أبناء مدينته مصراته عليها، كما تسود حالة من الانسداد السياسي البلاد نتيجة اشتراط بعض أطراف الحوار الذهاب إلى الدستور أولاً، ووجود خلاف حول طريقة انتخاب الرئيس القادم ومساعي البعض لتقليص صلاحياته لصالح البرلمان المنتخب، وهي خلافات تنذر بتأجيل الانتخابات المقرر عقدها سلفاً في 24 ديسمبر المقبل.