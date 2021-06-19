وفد حكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء رمضان أبو جناح يصل إلى مدينة سبها في زيارة لمناطق ومدن الجنوب

سبها 19 يونيو 2021 (وال)- وصل نائب رئيس مجلس الوزراء ” رمضان أبو جناح” اليوم السبت إلى مدينة سبها، رفقة وفد حكومي يضم وزراء الاقتصاد والتجارة، والإسكان والتعمير، والشباب، والتعليم العالي والبحث العلمي.

هذا وكان في استقبال الوفد الحكومي عميد بلدية سبها المكلف ” إبراهيم حامد الشاوش” وأعضاء المجلس البلدي وعدد من مديري القطاعات المختلفة بالبلدية، ومدير أمن سبها وحكماء وأعيان ومشايخ المدينة .

وتهدف الزيارة للوقوف على احتياجات المواطنين في المنطقة الجنوبية، وحلحلت أبرز العراقيل وتذليل الصعاب، وتوفير كل ما يلزم من إمكانيات تسهم في رفع مستوى الخدمات، وتلبي تطلعات المواطنين في مختلف مناطق ومدن الجنوب.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية (وال) بسبها، أن وفد حكومة الوحدة الوطنية موجودًا حاليًا بديوان المجلس البلدي سبها، وسيلتقي مع عمداء بلديات الجنوب .

وأوضح المراسل أن زيارة الوفد الحكومي التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، سيقوم خلالها بعدة زيارات ميدانية ولقاءات مع مختلف القطاعات ومؤسسات الدولة ببلديات الجنوب، لتعزيز مبدأ التواصل والوقوف على العراقيل وتسهيل الخدمات للمواطنين وتحسينها، وكذلك افتتاح معرض ليبيا للغذاء ومستلزمات الحفظ والتغليف يوم غد الأحد بمنطقة تمنهنت، تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة . (وال)

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