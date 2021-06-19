المنقوش وحسين يبحثان إعادة فتح السفارة العراقية في طرابلس

بحثت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، مع نظيرها العراقي، فؤاد حسين، إعادة فتح السفارة العراقية في ليبيا، وذلك خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا.

وأشارت المنقوش إلى استعداد ليبيا لـتقديم المساعدة والتسهيلات لعودة عمل السفارة العراقية في طرابلس، وتذليل كافة الصعوبات في هذا الشأن.

من جانبه أوضح حسين رغبة بلاده في إعادة فتح السفارة في طرابلس للقيام بدورها في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، فضلا عن تقديم الخدمات والأعمال القنصلية للجالية العراقية المقيمة في ليبيا.

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