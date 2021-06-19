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المنقوش وحسين يبحثان إعادة فتح السفارة العراقية في طرابلس

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

بحثت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، مع نظيرها العراقي، فؤاد حسين، إعادة فتح السفارة العراقية في ليبيا، وذلك خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا.

وأشارت المنقوش إلى استعداد ليبيا لـتقديم المساعدة والتسهيلات لعودة عمل السفارة العراقية في طرابلس، وتذليل كافة الصعوبات في هذا الشأن.

من جانبه أوضح حسين رغبة بلاده في إعادة فتح السفارة في طرابلس للقيام بدورها في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، فضلا عن تقديم الخدمات والأعمال القنصلية للجالية العراقية المقيمة في ليبيا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • تأكدوا من يتعكز علي القشه للوزيره تاره ينتقد تسريحه شعرها وتاره لون وشكل لباسها تاره يصفها بلبس علم اسرائيل وتاره بلبس ملابس عبدةالشيطان علاوة علي ان هذا الصيد في المياه لا يفيد قضية الوطن في الا انه من ناحيه يدل تفاهة عقل وسطحية تفكير من يحاول الكيد للوزيره اثنين في ليبيا هم اكثر من تنبح عليهم كلاب اردوغان الوزيره والمشير فكل يوم يزداد المنبوح علين عُلا ورقي وتقدم نحو هدفهم المنشود هو رفع اسم وراية ليبيا الي أعالي العُلا وكل سيزداد النابحون عليهم اندحار معنوي وانحطاط اخلاقي

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