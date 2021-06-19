بني وليد تحتضن ورشة حول المشاركة السياسية في الانتخابات

نظمت مؤسسة مبادرة التغيير السلمي بالتعاون مع فريق الشراكة المجتمعية اليوم بمقر منارة بني وليد، ورشة تدريبية تحت عنوان، المشاركة السياسية في الانتخابات في ليبيا وكيفية دعمها، بمشاركة عدد من الأساتذة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين بالمدينة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
المنقوش وحسين يبحثان إعادة فتح السفارة العراقية في طرابلس
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
الفريق التميمي: ملف المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا مازال يراوح مكانه
تم النشر منذُ 22 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
وفد حكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء رمضان أبو جناح يصل إلى مدينة سبها في زيارة لمناطق ومدن الجنوب
تم النشر منذُ 23 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
اللواء المحجوب: الدول المتدخلة في الملف الليبي هي التي تعرقل إخراج المرتزقة
تم النشر منذُ 27 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
أضف تعليقـك