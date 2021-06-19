بني وليد تحتضن ورشة حول المشاركة السياسية في الانتخابات

نظمت مؤسسة مبادرة التغيير السلمي بالتعاون مع فريق الشراكة المجتمعية اليوم بمقر منارة بني وليد، ورشة تدريبية تحت عنوان، المشاركة السياسية في الانتخابات في ليبيا وكيفية دعمها، بمشاركة عدد من الأساتذة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين بالمدينة.

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