أمريكا: برلين 2 لحظة حاسمة لدعم الانتخابات في ليبيا وإخراج المرتزقة

قالت الولايات المتحدة إن اجتماع برلين 2 الذي تستضيفه ألمانيا بشأن ليبيا في الثالث والعشرين من يونيو الجاري، يمثل فرصة أخرى للعديد من أعضاء مجلس الأمن الدولي؛ لتجديد الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم في اجتماع برلين واحد،

كما يمثل لحظة حاسمة لتأكيد دعم الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، ولدعم الدعوات الليبية لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة.

جاء ذلك في كلمة نائب المنسق السياسي في البعثة الأمريكية بالأمم المتحدة، سكوت تيرنر، في اجتماع مجلس الأمن بشأن معالجة تأثير رحيل المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا على منطقة الساحل الأفريقي.

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