مصادر: الدبيبة رفض تنفيذ قرارات الإفراج عن الساعدي القذافي وآخرين بالنظام السابق

علمت “الساعة 24” من مصادر موثوقة داخل حكومة الوحدة الوطنية أن عبدالحميد الدبيبة رفض تنفيذ قرارات الإفراج عن أنصار النظام السابق الذين صدرت في حقهم أحكام بالبراءة، وعلى رأسهم الساعدي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي.
وأوضحت المصادر أن الدبيبة يسعى إلى استخدام هؤلاء المساجين كورقتي ضغط ومساومة، لأجل نيل مكاسب سياسية.
وسبق أن قال خالد الزايدي محامي أسرة الراحل معمر القذافي، إن السلطات الليبية الحالية، تستخدم الساعدي القذافي كـ”رهينة سياسية”، لتوظيفها في وقت لاحق، ولا تريد الإفراج عنه لهذا السبب.
وأوضح الزايدي في مقابلة متلفزة، رصدتها وتابعتها “الساعة 24″ أنه تقدم بمذكرة إحاطة إلى حكومة الوحدة المؤقتة، بضرورة الإفراج عن الساعدي، ولكن مدير مكتب عبد الحميد الدبيبة رفض استلامها، وهو ما اضطره إلى تحويلها عبر البريد لتستلمها الحكومة، لافتا إلى أنه من هنا تبدأ المسيرة القانونية للإفراج عن الساعدي القذافي.
وأشار إلى أن الساعدي، صدر قرار في هذه قضيته عام 2005، بأنه لا يجب إقامة الدعوى الجنائية ضده، لأن المحكمة المختصة كانت قد أجرت تحقيقات مُوسعة في القضية وقدمت لائحة اتهام ضد المتهمين وبعد التحقيق من قبل رئيس النيابة المختص، تم إعلان عدم وجوب إعلان دعوى قضائية ضد الساعدي القذافي هذه القضية.
وبين الزايدي، أن هناك ملابسات عديدة أيضًا تمت خلال عملية اعتقال الساعدي القذافي، حيث تم تسليمه إلى السلطات الليبية التي كان يرأسها في ذلك الوقت علي زيدان من النيجر، متابعا:” علمنا أن عملية تسليمه نتيجة لصفقة مالية ما بين حكومتي النيجر وليبيا، والتي نُقل على إثرها إلى سجن الهضبة التي كان يترأسه في هذا الوقت خالد شريف، عضو الجماعة الليبية المقاتلة”.
واستطرد:” لكن أعيد التحقيق في القضية من قبل النيابة العامة، وأعيدت محاكمة الساعدي القذافي في 2014، وأثناء المحاكمة وأثناء توجد الساعدي القذافي في السجن، تعرض للعديد من عمليات التعذيب البدني والنفسي وهذا ما كان ثابت فيما تم توثيقه”.
وتابع:” حتى أنه تعرض لكثير من الأمراض المزمنة، وكان يحتاج إلى العلاج، ومنعته إدارة السجن من تلقي هذا العلاج، وهذا ما ثبت من خلال التقارير الطبية الخاصة به”.
ولفت إلى أنه طلب من مكتب النائب العام فتح تحقيقات جنائية حول تلك الانتهاكات، التي لا تنتهك فقط القوانين الليبية بل الاتفاقيات الدولية لمعاملة السجناء، مشيرا إلى أنه كان على النيابة العامة أن تقوم بالتحقيق في تلك الجريمة في حينها، لكن هذا لم يحدث.
ونوه بأنه أثناء نظر القضية في عام 2017، تم الهجوم على سجن الهضبة من قبل ميليشيات ثوار طرابلس، وتم نقل المساجين في مدينة طرابلس ومن بينهم الساعدي القذافي، واستمرت الجلسات حتى قضت المحكمة بتاريخ 3 أبريل 2018 ببراءة الساعدي القذافي.
وشدد على أنه منذ ذلك الحين، أصبح الحكم واجب النفاذ يتوجب على السلطات المختصة تنفيذه سواء النيابة العامة أو الحكومة أو إدارة السجون أو وزارة العدل، وأن يلزموا الجهات بتنفيذ هذا الحكم، ولكن لم يتم تنفيذه من قبل محتجزي الساعدي.
وأفاد بإنه تقدم بأكثر من طلب وشكوى بعدم تنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ، وضرورة الإفراج عن الساعدي القذافي، خاصة وأن المحامي العام أصدر قرارا بضرورة الإفراج عن الساعدي، بعد الحكم بالبراءة بحقه، لكن هذا لم يلق قبولا من قبل محتجزيه.
وأوضح أنه في عام 2018، داهمت قوة “جهاز الردع” هذا السجن، ونقلت المساجين ومن بينهم الساعدي إلى سجن معيتيقة، وحتى الآن لم يتم الإفراج عنه، رغم أنه هناك أكثر من قرار قضائي بالإفراج عنه.
وقال الزايدي:” باعتباري رجل محامي وقانوني هذا أمر محبط فالمسألة حقوق إنسان، خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا، والتي ينبغي من خلالها تقليل عدد المساجين الموجودين في السجون، والمجلس القضاء الأعلى بإمكانية الإفراج عن بعض المحكوم عليهم بالإدانة، لتقليل عدد السجناء، ونعتبره قراراً جيداً وإن كان عليه أن يطبق أيضا على من حكم لهم بالبراءة والناس الذين لم توجه لهم تهم”.
وتابع:” بعض أنصار النظام السابق من توفي في السجن أو يعاني الأمراض في السجن، ولا يفوت الجميع بقوة الجهاز الردع تتبع المجلس الرئاسي، وتقدمنا لهم بمذكرات، وتقدمنا لوزارة العدل، ولكل المؤسسات ولم نلق أي اهتمام وتقدمنا بشكاوي إلى مكتب النائب العام، وأخيرا ضد فايز السراج ومحمد المنفي، لعدم تنفيذهم أحكام بالإفراج عن الساعدي القذافي، وسنلجأ حتى إلى المحاكم الدولية إذا لزم الأمر”.
وأشار إلى أن الجهات التي خاطبت بضرورة الإفراج عن الساعدي هم النائب العام، ورئيس قسم التحقيقات، ومكتب المحامي العام، ووزير الداخلية السابق تقدم بمذكرة بضرورة الإفراج عن الساعدي القذافي، ولكن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق ورئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، لم يتمثل إلى كل تلك الطلبات والشكاوي ولم تلزم أي جهة جهاز الردع بالإفراج عنه.
وشدد على أن المسؤولية تقع حاليا على رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي في الإفراج عن الساعدي، لافتا إلى أن حكومة الوحدة المؤقتة التي تتحدث عن المصالحة الوطنية، نرى أن احتجاز الساعدي نوع من الإفلات من العقاب الذي يستوجب معاقبة مرتكبيه، ونحن نتكلم هنا على جرائم ضد الإنسانية ترتكب في ليبيا منذ عام 2011، وحتى اليوم والتي لا تسقط بالتقادم والتي لا لم يتخذ فيها إجراءات قانونية تذكر حتى الآن سواء تفجير المدن أو تعذيب السجناء وما إلى ذلك من أمور.
وأوضح أن ما يحدث مع “أنصار النظام السابق ومعاملتهم بصورة مختلفة عمن يرتكب جرائم حالية في ليبيا، تعتبر تفرقة سياسية، لا ينبغي أن تكون موجودة في عالم المحاسبة القانونية”.
واستطرد:” رئيس الحكومة يجب أن يتحمل مسؤوليته القانونية الكاملة، إذا لم يتخذ إجراءات عاجلة في الإفراج عن الساعدي “.
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